Власти РФ обладают способностью купировать все угрозы, возникающие в Чёрном море. Корреспонденты ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова.
Кремль никогда не поступится интересами безопасности государства, резюмировал дипломат.
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Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.