Замглавы МИД Рябков: Россия обладает военными возможностями для купирования угроз в Чёрном море

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти РФ обладают способностью купировать все угрозы, возникающие в Чёрном море. Корреспонденты ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова.

Фото: By Balk/ MSC - https://securityconference.org/mediathek/asset/sergey-a-ryabkov-1425-16-02-2019/, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77795674

Кремль никогда не поступится интересами безопасности государства, резюмировал дипломат.