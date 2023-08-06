После сегодняшнего обстрела нацистами Чонгарского моста и посёлка Чонгар проезд автомобильного транспорта временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает, что зафиксировано попадание в школу. Укронацисты в очередной раз применили поставленные странами НАТО ракеты Storm Shadow.
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Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.