Обстрел Чонгарского моста: автомобилистов предупредили об изменениях в транспортном сообщении с Крымом

После сегодняшнего обстрела нацистами Чонгарского моста и посёлка Чонгар проезд автомобильного транспорта временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

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Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает, что зафиксировано попадание в школу. Укронацисты в очередной раз применили поставленные странами НАТО ракеты Storm Shadow.