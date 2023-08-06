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Генерал Пуликовский рассказал о разговоре с убийцей своего сына Бараевым: "Моя пуля тебя достала"

Силовые структуры

Бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант российской армии Константин Пуликовский рассказал подробности гибели своего сына в ходе Первой чеченской войны. Личную тайну офицер раскрыл в беседе на телеканале "Краснодар".

Генерал Пуликовский рассказал о разговоре с убийцей своего сына Бараевым: "Моя пуля тебя достала"
Фото: https://tvkrasnodar.ru

Генерал вспомнил общение с известным боевиком Арби Бараевым, жестокость которого шокировала даже его соратников. Именно в ходе боестолкновения, в котором участвовал Бараев, погиб старший сын Пуликовского Алексей.

Спустя почти 30 лет военный впервые рассказал о разговоре с террористом.

По словам генерала, Бараев вышел с ним на связь один раз после гибели сына. Он думал, что тело офицер не нашёл, и пытался блефовать, говоря, что голова у него. Боевик потребовал огромный выкуп.

Пуликовский добавил, что "разочаровывать" бандита и сообщать ему о том, что тело сына было предано земле с почётом, он не стал, но сказал только одно:

"Арби, когда ты будешь умирать, […] в самый последний момент вспомни мои слова: это моя пуля тебя достала. Или осколок гранаты — пусть даже её бросил не я…"

Напомним, ликвидирован Бараев был в результате специальной операции ФСБ в июне 2001 года в селе Алхан-Кала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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