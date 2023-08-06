The Sunday Times: зимой Зеленский был на грани эвакуации

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зимой столица Украины была буквально на грани эвакуации.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Об этом сообщило издание The Sunday Times, ссылаясь на одного из старших офицеров Вооружённых сил Украины.

По его словам, 16 декабря "состоялось воздушное сражение, которое определило судьбу Киева".

Издание отмечает, что тогда российская армия выпустила 49 крылатых ракет. Если бы все ракеты долетели до целей, то, Киев бы пришлось эвакуировать, пишет автор статьи.

"У командования противовоздушной обороны Украины было всего несколько минут, чтобы помешать баллистической ракете ВС РФ поразить резиденцию правительства президента Зеленского", — отмечает работу систем ПВО Максим Такер.