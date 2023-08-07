Бойцы подразделений группировки "Запад" разгромили до роты ВСУ в районе Ольшан и захватили семь опорных пунктов украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки, полковник Сергей Зыбинский.
Кроме того, ВС России сумели ликвидировать девять наблюдательных пунктов ВСУ при поддержке танкового огня, артиллерии и ударов авиации.
"Продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины", — сообщил Зыбинский РИА Новости.
ВСУ потеряли боевиков по численности, близкой к взводу и БТР. Два украинских солдата захвачены в плен.
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