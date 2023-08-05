Авиация и артиллерия ВС РФ сорвали атаку штурмовиков мехбригад ВСУ под Красным Лиманом, рассказал глава пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук.
"Огнём артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 90 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномёта", — уточнил он в интервью РИА Новости.
Савчук добавил, что комплексы ПВО уничтожили четыре украинских дрона, а ударами бомбардировщиков ликвидированы два опорных пункта неприятеля возле сёл Торское и Серебрянка.
Ранее военный эксперт заявил, чтобы украинское командование в настоящее время повторяет ошибки ВС России времён начала спецоперации.
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