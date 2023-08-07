Командир "Росич": экипаж "Града" успел уехать с огневой позиции от ответного обстрела ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ударили по расположениям ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам командира БМ-21 с позывным "Росич", удалось уничтожить врага на расстоянии около 10 километров.

Фото: Вадим Савицкий

Как рассказал "Росич", операторы РСЗО нанесли удар и отошли от позиции, что позволяет сохранить в целости и экипаж, и технику.

Командир припомнил, как подобная стратегия спасла бойцов минувшей зимой. Рядом с позицией ВС России спустя после отхода с неё прогремели взрывы от "прилётов" ВСУ.

"В 50 метрах от неё были прилёты, то есть работал тоже "Град" в ответ, но по времени они не успели", — рассказал боец "Звезде".