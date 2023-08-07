Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ударили по расположениям ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам командира БМ-21 с позывным "Росич", удалось уничтожить врага на расстоянии около 10 километров.
Как рассказал "Росич", операторы РСЗО нанесли удар и отошли от позиции, что позволяет сохранить в целости и экипаж, и технику.
Командир припомнил, как подобная стратегия спасла бойцов минувшей зимой. Рядом с позицией ВС России спустя после отхода с неё прогремели взрывы от "прилётов" ВСУ.
"В 50 метрах от неё были прилёты, то есть работал тоже "Град" в ответ, но по времени они не успели", — рассказал боец "Звезде".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.