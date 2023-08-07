Глава ОВА Лысак заявил о взрыве и пожаре в Днепропетровской области в ночь на 7 августа

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Ночью 7 августа на территории Днепропетровской области прозвучал взрыв, следует из заявления руководителя региональной военной администрации Сергея Лысака.

Фото: topwar.ru

В своём Telegram-канале он также сообщил о пожаре, который начался после взрыва. Как пояснил глава администрации, экстренные службы ликвидировали возгорание. При этом не уточнил, какой именно объект был поражён.

7 августа примерно в 02:00 в регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее военспец Сергей Колясников сообщил, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар ракетами по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.