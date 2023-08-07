Ночью 7 августа на территории Днепропетровской области прозвучал взрыв, следует из заявления руководителя региональной военной администрации Сергея Лысака.
В своём Telegram-канале он также сообщил о пожаре, который начался после взрыва. Как пояснил глава администрации, экстренные службы ликвидировали возгорание. При этом не уточнил, какой именно объект был поражён.
7 августа примерно в 02:00 в регионе объявляли воздушную тревогу.
Ранее военспец Сергей Колясников сообщил, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар ракетами по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.
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