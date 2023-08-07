Пушилин заявил об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось улучшить ряд позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: mil.ru

По его словам, ситуация в этой зоне спецоперации остаётся напряжённой.

"Наши подразделения тяжело, но продвигаются", — отметил Пушилин в эфире "России 24".

Как пояснил врио главы ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в районе Авдеевки.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России наступают на Авдеевку по примеру освобождения Артёмовска, то есть сразу с трёх сторон.