Российским военным удалось улучшить ряд позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, ситуация в этой зоне спецоперации остаётся напряжённой.
"Наши подразделения тяжело, но продвигаются", — отметил Пушилин в эфире "России 24".
Как пояснил врио главы ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в районе Авдеевки.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России наступают на Авдеевку по примеру освобождения Артёмовска, то есть сразу с трёх сторон.
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