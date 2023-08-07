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Пушилин заявил об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении

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Силовые структуры

Российским военным удалось улучшить ряд позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении
Фото: mil.ru

По его словам, ситуация в этой зоне спецоперации остаётся напряжённой.

"Наши подразделения тяжело, но продвигаются", — отметил Пушилин в эфире "России 24".

Как пояснил врио главы ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в районе Авдеевки.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России наступают на Авдеевку по примеру освобождения Артёмовска, то есть сразу с трёх сторон.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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