Пушилин: ВС России принимают контрмеры в ответ на поставку ракет SCALP Украине

Передача французских ракет дальнего радиуса действия SCALP Киеву создаёт дополнительную опасность для ДНР и других регионов РФ. Такое мнение выразил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: mil.ru

Он отметил, что, судя по заявлениям украинского руководства, ракеты SCALP уже были предоставлены ВСУ. По его словам, в зоне поражения могут оказаться почти все населённые пункты республики.

"Но со стороны Вооружённых сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", — отметил Пушилин в эфире "России 24".

Ранее глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы его подразделения будут пытаться взять под контроль ракету SCALP по аналогии с захваченной в зоне СВО Storm Shadow, чтобы впоследствии передать её для изучения профильным специалистам.