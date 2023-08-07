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Пушилин: ВС России принимают контрмеры в ответ на поставку ракет SCALP Украине

Силовые структуры

Передача французских ракет дальнего радиуса действия SCALP Киеву создаёт дополнительную опасность для ДНР и других регионов РФ. Такое мнение выразил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: ВС России принимают контрмеры в ответ на поставку ракет SCALP Украине
Фото: mil.ru

Он отметил, что, судя по заявлениям украинского руководства, ракеты SCALP уже были предоставлены ВСУ. По его словам, в зоне поражения могут оказаться почти все населённые пункты республики.

"Но со стороны Вооружённых сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", — отметил Пушилин в эфире "России 24".

Ранее глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы его подразделения будут пытаться взять под контроль ракету SCALP по аналогии с захваченной в зоне СВО Storm Shadow, чтобы впоследствии передать её для изучения профильным специалистам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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