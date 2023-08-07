Политолог Таран допустил, что Украина уже получила немецкие ракеты Taurus

Франция уже поставила Украине дальнобойные ракеты SCULP с дальностью поражения до 500 километров. Сейчас в Германии предложили предоставить Киеву аналогичный вид вооружения — ракеты Taurus, чтобы активизировать контрнаступление ВСУ.

Фото: topcor.ru

Немецкие ракеты могут долететь до Новороссийска и Ростова, поэтому Берлин встаёт на путь эскалации конфликта. Об этом сообщил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран в беседе с Pravda.Ru. На вооружении российской армии есть системы противовоздушной обороны, которые смогут сбить Taurus. Однако в случае массированной атаки комплексов может не хватить, предупредил специалист.

"Когда в публичном поле обсуждаются подобные вопросы, то на самом деле эти вооружения уже на Украине есть. Если в Германии предложили поставки Taurus, то их применения украинскими войсками можно ждать через неделю", — указал Таран.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал власти ФРГ поставить ВСУ дальнобойные крылаты ракеты Taurus. По его словам, контрнаступление ВСУ застопорилось.

"Тут остаётся только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus", — сказал он.