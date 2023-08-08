Украинское распиаренное контрнаступление фактически провалилось, рассказал пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. По его словам, солдатам ВСУ не разглашают его цель, а просто дают команду "переть в лоб". Из-за чего армия несёт огромные потери.
Как рассказал Палий, командование ставит неясные задачи и требует их исполнять. К примеру, приказали перерезать дорогу, но не уточнили "какую и откуда". И все служащие его бригады понимали, что работают как приманка.
"Если за месяц (до его плена. — Прим. ред.) наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу… Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", — посетовал боевик РИА Новости.
В плен Палий попал почти месяц назад 5 июля под Волновахой.
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