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Пленный украинец рассказал о провале контрнаступления: "Это не контрнаступ, а не знаю что"

1:00
Силовые структуры

Украинское распиаренное контрнаступление фактически провалилось, рассказал пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. По его словам, солдатам ВСУ не разглашают его цель, а просто дают команду "переть в лоб". Из-за чего армия несёт огромные потери.

Пленный украинец рассказал о провале контрнаступления: "Это не контрнаступ, а не знаю что"
Фото: www.gazeta.ru

Как рассказал Палий, командование ставит неясные задачи и требует их исполнять. К примеру, приказали перерезать дорогу, но не уточнили "какую и откуда". И все служащие его бригады понимали, что работают как приманка.

"Если за месяц (до его плена. — Прим. ред.) наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу… Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", — посетовал боевик РИА Новости.

В плен Палий попал почти месяц назад 5 июля под Волновахой.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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