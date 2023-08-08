Пленный украинец рассказал о провале контрнаступления: "Это не контрнаступ, а не знаю что"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское распиаренное контрнаступление фактически провалилось, рассказал пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. По его словам, солдатам ВСУ не разглашают его цель, а просто дают команду "переть в лоб". Из-за чего армия несёт огромные потери.

Фото: www.gazeta.ru

Как рассказал Палий, командование ставит неясные задачи и требует их исполнять. К примеру, приказали перерезать дорогу, но не уточнили "какую и откуда". И все служащие его бригады понимали, что работают как приманка.

"Если за месяц (до его плена. — Прим. ред.) наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу… Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", — посетовал боевик РИА Новости.

В плен Палий попал почти месяц назад 5 июля под Волновахой.