На Краснолиманском направлении прицельным огнём противотанкового ракетного комплекса "Вихрь-М" российские лётчики Ка-52 уничтожили вражескую боевую машину пехоты, сообщили в министерстве обороны РФ.

Согласно информации, "Аллигатор" вышел на задание под командованием экипажа Центрального военного округа России.

"Подлёт в зону боевого применения вертолётчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", — сообщили в военном ведомстве РИА Новости.

Противника обнаружили с помощью передового авианаводчика и, получив координаты, ударили прицельным огнём.

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