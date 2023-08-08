Спикер Вооружённых сил Украины трансгендер из США Сара Эштон Чирилло заявил, что русский народ — это "не люди".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Американский половой извращенец (бывший Майкл) пытался когда-то воевать в рядах армии Украины (уже будучи Сарой), но был ранен, а потом устроился на работу, где демонстрировал свои грудные импланты, пишет портал.
В очередном видеоролике, нисколько не смущаясь, Чирилло заявил русофобские тезисы.
"Вы знаете, в чём разница между нами и ними (показывая на выполненного из фанеры солдата в российской форме)? Кроме того, что мы под украинским флагом сражаемся за свободу от имени украинского народа, а русские — за тиранию и диктатуру? Это довольно просто: мы люди, а эти парни (указывая на фанерную фигуру) — нет", — цитирует трансгендера издание.
Ранее сообщалось, что трансгендер из США стал официальным представителем украинской армии.
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