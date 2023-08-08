Польские механики переброшены к линии соприкосновения для помощи ВСУ с ремонтом самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) Krab. Об этом сообщает агентство РАР, ссылаясь на директора Польской группы вооружений (PGZ) Себастьяна Хвалека.
По слова руководителя PGZ, поляки самостоятельно ремонтируют технику, а также обучают украинских солдат выполнению базовых работ по обслуживанию артиллерийских установок.
"САУ Krab, сражающиеся на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта", — пояснил Хвалек.
Он добавил, что польские специалисты способны ремонтировать артиллерию рядом с местами сражений. Кроме того, глава PGZ подчеркнул: когда речь идёт о серьёзных поломках, механики из Польши приводят САУ Krab в порядок на украинских заводах.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили польскую установку Krab у населённого пункта Ивановка в ДНР.
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