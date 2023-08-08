PAP: польские механики ремонтируют переданные Украине САУ Krab у линии соприкосновения

Польские механики переброшены к линии соприкосновения для помощи ВСУ с ремонтом самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) Krab. Об этом сообщает агентство РАР, ссылаясь на директора Польской группы вооружений (PGZ) Себастьяна Хвалека.

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По слова руководителя PGZ, поляки самостоятельно ремонтируют технику, а также обучают украинских солдат выполнению базовых работ по обслуживанию артиллерийских установок.

"САУ Krab, сражающиеся на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта", — пояснил Хвалек.

Он добавил, что польские специалисты способны ремонтировать артиллерию рядом с местами сражений. Кроме того, глава PGZ подчеркнул: когда речь идёт о серьёзных поломках, механики из Польши приводят САУ Krab в порядок на украинских заводах.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили польскую установку Krab у населённого пункта Ивановка в ДНР.