Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что в боях за село Урожайное трудно разобраться "где свои, а где чужие".
Военачальник рассказал, что армия РФ в селе Урожайное отбила атаки ВСУ. Он отдал должное упорству военнослужащих украинской армии, которые, по его мнению, "не успокоятся и продолжат атаки".
"Мы немного потупили, разбираясь, где свои, а где чужие, — но потом мобилизовались и заставили противника бегать", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Ранее Александр Ходаковский объяснил, что в том, что ВСУ "давит" ВС РФ, есть "что-то не вполне нормальное".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.