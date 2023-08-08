Ходаковский рассказал о боях за село Урожайное: "Мы немного потупили"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что в боях за село Урожайное трудно разобраться "где свои, а где чужие".

Фото: discover24.ru

Военачальник рассказал, что армия РФ в селе Урожайное отбила атаки ВСУ. Он отдал должное упорству военнослужащих украинской армии, которые, по его мнению, "не успокоятся и продолжат атаки".

"Мы немного потупили, разбираясь, где свои, а где чужие, — но потом мобилизовались и заставили противника бегать", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что в том, что ВСУ "давит" ВС РФ, есть "что-то не вполне нормальное".