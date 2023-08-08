Украинские военнослужащие пожаловались, что беспилотник ВС РФ "Ланцет" создаёт им много проблем в местах боевых действий, передаёт The Telegraph.
По информации издания, компактные БПЛА "Ланцет" легко выводят из строя украинскую бронированную технику. Отмечается, что больше всего из-за применения этих дронов российской стороной страдают артиллеристы ВСУ.
"Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия", — отметил украинский военный.
Как пояснили журналисты, "Ланцеты" отличаются высокой манёвренностью, поэтому защититься от них довольно сложно.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении немецкого танка Leopard и американской БМП Bradley с помощью БПЛА "Ланцет" в Запорожской области.
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