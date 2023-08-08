Telegraph: российские БПЛА "Ланцет" доставляют много проблем ВСУ на поле боя

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военнослужащие пожаловались, что беспилотник ВС РФ "Ланцет" создаёт им много проблем в местах боевых действий, передаёт The Telegraph.

Фото: blotter.mirtesen.ru

По информации издания, компактные БПЛА "Ланцет" легко выводят из строя украинскую бронированную технику. Отмечается, что больше всего из-за применения этих дронов российской стороной страдают артиллеристы ВСУ.

"Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия", — отметил украинский военный.

Как пояснили журналисты, "Ланцеты" отличаются высокой манёвренностью, поэтому защититься от них довольно сложно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении немецкого танка Leopard и американской БМП Bradley с помощью БПЛА "Ланцет" в Запорожской области.