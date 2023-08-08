Полковник Ходаковский: боевики ВСУ разобрались с минными заграждениями на подступах к посёлку Урожайное

По предварительной информации, боевики ВСУ разминировали заграждения армии РФ под Урожайным, однако, наши артиллеристы активно препятствуют закреплению врага на подступах к посёлку. Корреспонденты EADaily пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя начальника ГУ Росгвардии по ДНР полковника Александра Ходаковского.

Фото: скрин Ютуб

По словам военнослужащего, укронацисты только вчера предприняли три попытки захватить этот населённый пункт, но все они были успешно отбиты бойцами ВС РФ. Ранним утром во вторник, 8 августа, штурмовики ВСУ вновь безуспешно пытались взять под свой контроль северные окраины Урожайного.