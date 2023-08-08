По предварительной информации, боевики ВСУ разминировали заграждения армии РФ под Урожайным, однако, наши артиллеристы активно препятствуют закреплению врага на подступах к посёлку. Корреспонденты EADaily пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя начальника ГУ Росгвардии по ДНР полковника Александра Ходаковского.
По словам военнослужащего, укронацисты только вчера предприняли три попытки захватить этот населённый пункт, но все они были успешно отбиты бойцами ВС РФ. Ранним утром во вторник, 8 августа, штурмовики ВСУ вновь безуспешно пытались взять под свой контроль северные окраины Урожайного.
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