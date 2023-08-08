В Харьковской области российскими бойцами взяты под контроль ещё пять населённых пунктов. Такими данными поделился глава администрации региона Виталий Ганчев.
"За последние дни к территориям Харьковской области, которые под нашим контролем находятся, прибавилось еще пять населенных пунктов. Это очень серьезный показатель", — сказал Ганчев в эфире Первого канала.
Представитель администрации подчеркнул, что продвижение ВС РФ по Харьковской области проходит весьма стремительно.
Ранее Минобороны РФ сообщило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области в районе Ольшаны.
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