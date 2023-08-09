Российские военные сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Согласно информации, переправиться пытались боевики украинской пехоты, но понесли существенные потери.
"Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки", — сообщил Чехов ТАСС.
Кроме того, в районе Никольского ВС России успешно отразили атаку ВСУ и уничтожили технику, миномётный расчёт и живую силу противника.
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