ВС России сорвали переправу ВСУ через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки ДНР

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Фото: pixabay.com

Согласно информации, переправиться пытались боевики украинской пехоты, но понесли существенные потери.

"Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки", — сообщил Чехов ТАСС.

Кроме того, в районе Никольского ВС России успешно отразили атаку ВСУ и уничтожили технику, миномётный расчёт и живую силу противника.