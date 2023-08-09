Генерал Марченков заявил, что солдаты ВС РФ ждут возвращения Суровикина

Солдаты российской армии ждут возвращения экс-командующего объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщил его бывший командир Валерий Марченков. Он назвал Суровикина талантливым военачальником, поскольку именно благодаря его стратегии контрнаступление ВСУ провалилось.

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"Конечно, когда он пропал в конце июня, это вызвало недоумение. Я уверен, что личный состав армии, солдаты ждут, когда он вернётся и снова будет командовать войсками", — заявил Марченков в беседе с URA.RU.

Генерал-полковник рассказал, что Суровикин в ходе боёв в Чечне находился со своими солдатами на передовой. Тогда он пообещал, что за каждого погибшего русского военного уничтожит по три боевика. Суровикин сдержал своё слово, подчеркнул Марченков.

В 90-х годах генерал находился в Таджикистане. Там Суровикин лично проводил переговоры с бандитами, которые захватили в плен несколько солдат российской армии, рассказал Марченков.