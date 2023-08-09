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Генерал Марченков заявил, что солдаты ВС РФ ждут возвращения Суровикина

Силовые структуры

Солдаты российской армии ждут возвращения экс-командующего объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщил его бывший командир Валерий Марченков. Он назвал Суровикина талантливым военачальником, поскольку именно благодаря его стратегии контрнаступление ВСУ провалилось.

Генерал Марченков заявил, что солдаты ВС РФ ждут возвращения Суровикина
Фото: wikimedia.com

"Конечно, когда он пропал в конце июня, это вызвало недоумение. Я уверен, что личный состав армии, солдаты ждут, когда он вернётся и снова будет командовать войсками", — заявил Марченков в беседе с URA.RU.

Генерал-полковник рассказал, что Суровикин в ходе боёв в Чечне находился со своими солдатами на передовой. Тогда он пообещал, что за каждого погибшего русского военного уничтожит по три боевика. Суровикин сдержал своё слово, подчеркнул Марченков.

В 90-х годах генерал находился в Таджикистане. Там Суровикин лично проводил переговоры с бандитами, которые захватили в плен несколько солдат российской армии, рассказал Марченков.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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