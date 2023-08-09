Украинский конфликт, очевидно, перешёл в более тяжёлую фазу для боевиков киевского режима, сообщают корреспонденты CNN.
Американские обозреватели акцентировали внимание на том, что колоссальные потери в рядах ВСУ напрямую связаны с позициями обороны, минными полями и траншеями, долго выстраиваемыми российскими бойцами.
"Наступление" киевского режима в последнее время всё больше становится похожим не на блицкриг, а на "тяжёлую утомительную работу", говорится в публикации. Авторы статьи полагают, что украинский кризис завершится не раньше, чем в следующем году.
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