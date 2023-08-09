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CNN: наступление ВСУ превратилось в тяжёлую утомительную работу и затягивается

Силовые структуры

Украинский конфликт, очевидно, перешёл в более тяжёлую фазу для боевиков киевского режима, сообщают корреспонденты CNN.

CNN: наступление ВСУ превратилось в тяжёлую утомительную работу и затягивается
Фото: СмК

Американские обозреватели акцентировали внимание на том, что колоссальные потери в рядах ВСУ напрямую связаны с позициями обороны, минными полями и траншеями, долго выстраиваемыми российскими бойцами.

"Наступление" киевского режима в последнее время всё больше становится похожим не на блицкриг, а на "тяжёлую утомительную работу", говорится в публикации. Авторы статьи полагают, что украинский кризис завершится не раньше, чем в следующем году.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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