Глава ВГА Ганчев: российские войска оттесняют ВСУ на востоке Харьковской области

Войска РФ продолжают продвигаться на востоке Харьковской области, "продавливая и оттесняя" подразделения ВСУ, сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, ВС РФ успешно сражаются с противником у Ягодного, Затишного, Новой Тарасовки, Орлянки и Николаевки. Он добавил, что эти сёла находятся рядом с ЛНР.

Армия РФ выравнивает линию боевого соприкосновения, уточнил руководитель ВГА. Как пояснил Ганчев в эфире "России 24", продвижение Вооружённых сил России идёт довольно быстрыми темпами.

Ранее глава ВГА Харьковской области заявил, что под российский контроль перешли пять населённых пунктов региона.