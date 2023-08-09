Войска РФ продолжают продвигаться на востоке Харьковской области, "продавливая и оттесняя" подразделения ВСУ, сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
По его словам, ВС РФ успешно сражаются с противником у Ягодного, Затишного, Новой Тарасовки, Орлянки и Николаевки. Он добавил, что эти сёла находятся рядом с ЛНР.
Армия РФ выравнивает линию боевого соприкосновения, уточнил руководитель ВГА. Как пояснил Ганчев в эфире "России 24", продвижение Вооружённых сил России идёт довольно быстрыми темпами.
Ранее глава ВГА Харьковской области заявил, что под российский контроль перешли пять населённых пунктов региона.
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