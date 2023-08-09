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Глава ВГА Ганчев: российские войска оттесняют ВСУ на востоке Харьковской области

Силовые структуры

Войска РФ продолжают продвигаться на востоке Харьковской области, "продавливая и оттесняя" подразделения ВСУ, сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Глава ВГА Ганчев: российские войска оттесняют ВСУ на востоке Харьковской области
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, ВС РФ успешно сражаются с противником у Ягодного, Затишного, Новой Тарасовки, Орлянки и Николаевки. Он добавил, что эти сёла находятся рядом с ЛНР.

Армия РФ выравнивает линию боевого соприкосновения, уточнил руководитель ВГА. Как пояснил Ганчев в эфире "России 24", продвижение Вооружённых сил России идёт довольно быстрыми темпами.

Ранее глава ВГА Харьковской области заявил, что под российский контроль перешли пять населённых пунктов региона.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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