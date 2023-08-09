В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожен старший офицер 118-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины Юрий Баранецкий.
Об этом сообщил военкор Чингиз Дамбиев. По его словам, Баранецкий осуществлял руководство над подразделением немецких танков Leopard. Офицер ВСУ обучался в Великобритании.
Военкор Евгений Поддубный подтвердил данные о ликвидации Баранецкого. Он уточнил, что украинский офицер был уничтожен в Запорожской области.
Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении точным выстрелом удалось ликвидировать старшего офицера ВСУ Андрея Химку.
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