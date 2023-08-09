Марков: ВСУ, кажется, удалось зацепиться в Работино

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, что впервые после нескольких недель стабильности наметились перемены на линии боестолкнования в рамках спецоперации на Украине.

Фото: РИА Новости

Марков отмтеил, что ВСУ "ведут бешеные атаки" на Урожайное и конролируют Старомайорское.

"ВСУ кажется удалось зацепиться в Работино за северный участок. Работино важная точка", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что захват Работино и Урожайного означал бы большой успех украинской армии.

Марков считает, что на фронте в ближайшее время могут произойти серьёзные изменения.

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