Бойцы ВС РФ группировки "Юг" поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой зажигательными припасами

Бойцы артиллерийского подразделения группировки "Юг" уничтожили укрепрайон украинских боевиков под Авдеевкой.

Фото: скрин Ютуб

Как рассказали военнослужащие агентству РИА Новости, для атаки они применили зажигательные боеприпасы, благодаря чему на позициях ВСУ возникло несколько очагов возгорания. Любые попытки неприятеля потушить пожар подручными средствами пересекались огнём из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Накануне стало известно, что расчёту системы радиоэлектронной борьбы ВС России удалось перехватить контроль над украинским разведывательных дроном в районе Васильевки в Запорожской области. Беспилотник был посажен на контролируемой территории, сейчас данные, которые успел собрать БПЛА, изучают специалисты.