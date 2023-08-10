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Бойцы ВС РФ группировки "Юг" поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой зажигательными припасами

Силовые структуры

Бойцы артиллерийского подразделения группировки "Юг" уничтожили укрепрайон украинских боевиков под Авдеевкой.

Бойцы ВС РФ группировки "Юг" поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой зажигательными припасами
Фото: скрин Ютуб

Как рассказали военнослужащие агентству РИА Новости, для атаки они применили зажигательные боеприпасы, благодаря чему на позициях ВСУ возникло несколько очагов возгорания. Любые попытки неприятеля потушить пожар подручными средствами пересекались огнём из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Накануне стало известно, что расчёту системы радиоэлектронной борьбы ВС России удалось перехватить контроль над украинским разведывательных дроном в районе Васильевки в Запорожской области. Беспилотник был посажен на контролируемой территории, сейчас данные, которые успел собрать БПЛА, изучают специалисты.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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