Марочко: ВСУ пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе реки Жеребец

Войска Украины пытаются проводить контратаки у реки Жеребец неподалёку от Сватово на Краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, военные ВСУ повысили интенсивность атак на оборонительные порядки российской армии в районе реки Жеребец, где недавно был создан плацдарм. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, украинские солдаты нацелены на возвращение утраченных позиций и отброску ВС РФ на противоположный берег.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и военной техники во время неудачных контратак на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Он также подчеркнул: Киев направляет в штурмы неподготовленных бойцов.