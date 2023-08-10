Войска Украины пытаются проводить контратаки у реки Жеребец неподалёку от Сватово на Краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, военные ВСУ повысили интенсивность атак на оборонительные порядки российской армии в районе реки Жеребец, где недавно был создан плацдарм. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, украинские солдаты нацелены на возвращение утраченных позиций и отброску ВС РФ на противоположный берег.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и военной техники во время неудачных контратак на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Он также подчеркнул: Киев направляет в штурмы неподготовленных бойцов.
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