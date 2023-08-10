Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден вводит ограничения на инвестиции в высокотехнологичные секторы Китая
Лукашенко пригласил на переговоры бразильского коллегу Лулу да Силву
Певица Анна Седокова поделилась советами для борьбы с алкогольной зависимостью
Балицкий: обстановка на линии соприкосновения в Запорожье напряжённая, у ВСУ огромные потери
Independent: у побережья Португалии косатки напали на яхту и оторвали руль
Вслед за русскими на турецких курортах становится всё меньше самих турков
Секретарь СНБО Данилов: проведение выборов на Украине во время конфликта несправедливо
На зернохранилище во Франции начался сильный пожар
Министры экономики по линии Россия - АСЕАН могут встретиться на следующей неделе

Politico: сроки возможного прорыва ВСУ увеличиваются из-за того, что Киев сменил тактику

Силовые структуры

Украинское командование сменило тактику наступления, что влияет на его сроки. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, слова которого приводит издание Politico.

Politico: сроки возможного прорыва ВСУ увеличиваются из-за того, что Киев сменил тактику
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Теперь вероятный прорыв российской линии обороны случится не так скоро, отмечается в материале.

"Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", — говорится в статье.

Советник главы украинского ведомства уточнил, что предсказать точные сроки той или иной военной операции в рамках контрнаступления невозможно. Сак признал, что обстановка на линии соприкосновения тяжёлая, однако добавил, что "инициативу сохраняют ВСУ".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Марков: Вашингтон приползёт к Москве на коленях с просьбой заключить Минск-3
В Роспотребнадзоре сообщили, что штамм коронавируса "Эрис" пока не получил широкого распространения в РФ
В Ярославской области отменили карантин, введённый из-за вспышки птичьего гриппа
НАПК Украины: компания Bаcardi внесена в список международных спонсоров войны
Сладкие сорта крыжовника получены путем скрещивания со смородиной
Президента Абхазии госпитализировали в Москве
Ковид возвращается: в Нью-Йорке заговорили о возможных ограничениях
Певица Юлия Ковальчук вернулась к работе через месяц после вторых родов
Военкор RT Жданов: ВС России прорвали линию обороны ВСУ под Кременной
Презентация пикапа JAC T8 Pro Pickup, которые скоро приедет в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников