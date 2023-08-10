Politico: сроки возможного прорыва ВСУ увеличиваются из-за того, что Киев сменил тактику

Украинское командование сменило тактику наступления, что влияет на его сроки. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, слова которого приводит издание Politico.

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Теперь вероятный прорыв российской линии обороны случится не так скоро, отмечается в материале.

"Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", — говорится в статье.

Советник главы украинского ведомства уточнил, что предсказать точные сроки той или иной военной операции в рамках контрнаступления невозможно. Сак признал, что обстановка на линии соприкосновения тяжёлая, однако добавил, что "инициативу сохраняют ВСУ".