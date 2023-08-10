Украинское командование сменило тактику наступления, что влияет на его сроки. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, слова которого приводит издание Politico.
Теперь вероятный прорыв российской линии обороны случится не так скоро, отмечается в материале.
"Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва", — говорится в статье.
Советник главы украинского ведомства уточнил, что предсказать точные сроки той или иной военной операции в рамках контрнаступления невозможно. Сак признал, что обстановка на линии соприкосновения тяжёлая, однако добавил, что "инициативу сохраняют ВСУ".
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