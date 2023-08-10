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Сладков: "Харьков, готовься к освобождению, армия России у Купянска"

1:15
Силовые структуры

Как правило, первую оборону противника взять "невозможно", вторую тоже взять "невозможно", но потом оборона врага сыплется как карточный домик.

Сладков: "Харьков, готовься к освобождению, армия России у Купянска"
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков у себя в Telegram-канале.

По его словам, это проблема ВСУ на Купянском направлении. Провалив фронт, не имея ракет и самолётов, националистам осталось лишь сдаваться или убегать.

"ВСУ, обостряя весной ситуацию на Белгородском направлении, так и не выманили под Харьков наши силы с Запорожья. А мы устояли под Ореховым, на Старомлыновском направлении и под Бахмутом и теперь идём вперёд, охватывая Харьков", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что на Запорожском направлении силы у ВСУ заканчиваются, на Артёмовском тоже. И возникает вопрос, противника надо теперь массово брать в плен или так же массово уничтожать, спрашивает военкор, напоминая, что один нацбат уже, вернулся домой из Турции, поэтому в плен брать уже желания не так много.

Нынешняя статистика потерь бандеровцев "огромна, грандиозна и ужасна" — этому народу наступает конец, подытожил Сладков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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