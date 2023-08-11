Российская 5-я отдельная мотострелковая бригада во время штурма установила контроль над стратегически важным опорным пунктом украинских войск в районе Марьинки.
По словам добровольца с позывным "Шахтёр", речь идёт о Красногоровском вентиляционном стволе шахты "Трудовская".
"По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — отметил военный в беседе с РИА Новости.
Он также показал корреспонденту агентства видеокадры артиллерийской подготовки к штурмовым действиям. Перед атакой ВС РФ массированно ударили по зоне рядом со стволом шахты. Как пояснил боец, благодаря этому мотострелки смогли "безболезненно" добраться до опорника ВСУ.
Ранее военкор Семён Пегов заявил, что армия РФ после серии авиационных ударов начала наступать в районе Красногоровки в ДНР.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.