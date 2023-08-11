РИА Новости: мотострелки РФ штурмом взяли стратегически важный опорник ВСУ у Марьинки

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская 5-я отдельная мотострелковая бригада во время штурма установила контроль над стратегически важным опорным пунктом украинских войск в районе Марьинки.

Фото: Вадим Савицкий

По словам добровольца с позывным "Шахтёр", речь идёт о Красногоровском вентиляционном стволе шахты "Трудовская".

"По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — отметил военный в беседе с РИА Новости.

Он также показал корреспонденту агентства видеокадры артиллерийской подготовки к штурмовым действиям. Перед атакой ВС РФ массированно ударили по зоне рядом со стволом шахты. Как пояснил боец, благодаря этому мотострелки смогли "безболезненно" добраться до опорника ВСУ.

Ранее военкор Семён Пегов заявил, что армия РФ после серии авиационных ударов начала наступать в районе Красногоровки в ДНР.