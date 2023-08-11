Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как ВКС России удалось вечером 10 августа провести "тихий пуск" ракет, которого не ожидала украинская ПВО. В результате в отеле Reikartz в Запорожье были ликвидированы более 45 и ранены ещё 70 иностранных наёмников.
По словам Кнутова, Россия смогла произвести пуск скрытно, поэтому на Украине объявить воздушную тревогу не успели.
Он объяснил в беседе с "МК", что вся информация для объявления воздушной тревоги поступает Киеву от американцев. Следят за тем, как российские бомбардировщики поднимаются для пусков ракет и затем передают информацию украинским военным, американские спутники. После получения информации об угрозе Украина объявляет тревогу.
"Здесь, по-видимому, мы провели тихую операцию. Я полагаю, что не было массированного удара, а условно подняли один самолёт, на который американцы не среагировали", — предположил эксперт.
Они не выдали команду Украине, а у неё самой просто нет средств, чтобы обнаруживать пуски ракет, заключил собеседник издания.
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