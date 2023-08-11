Кнутов: ВКС РФ обманули разведку США и ПВО Украины, проведя "тихий пуск" ракет

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как ВКС России удалось вечером 10 августа провести "тихий пуск" ракет, которого не ожидала украинская ПВО. В результате в отеле Reikartz в Запорожье были ликвидированы более 45 и ранены ещё 70 иностранных наёмников.

Фото: Вадим Савицкий

По словам Кнутова, Россия смогла произвести пуск скрытно, поэтому на Украине объявить воздушную тревогу не успели.

Он объяснил в беседе с "МК", что вся информация для объявления воздушной тревоги поступает Киеву от американцев. Следят за тем, как российские бомбардировщики поднимаются для пусков ракет и затем передают информацию украинским военным, американские спутники. После получения информации об угрозе Украина объявляет тревогу.

"Здесь, по-видимому, мы провели тихую операцию. Я полагаю, что не было массированного удара, а условно подняли один самолёт, на который американцы не среагировали", — предположил эксперт.

Они не выдали команду Украине, а у неё самой просто нет средств, чтобы обнаруживать пуски ракет, заключил собеседник издания.