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Минобороны РФ: под Запорожьем поражён пункт дислокации наёмников

Силовые структуры

В Минобороны подтвердили информацию о поражении объекта с иностранными наёмниками в районе подконтрольного Киеву Запорожья.

Минобороны РФ: под Запорожьем поражён пункт дислокации наёмников
Фото: kremlin.ru

Вечером 10 августа данные об ударе опубликовал российский телеведущий Руслан Осташко в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ атаковали гостиницу, где находились наёмники, сражающиеся на стороне Киева.

"В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказано в релизе МО России.

Дополнительных сведений по поводу атаки не приводится.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что 10 августа Воздушно-космические силы РФ реализовали "тихий" пуск ракет по объекту с иностранцами. Предварительно, удалось ликвидировать свыше 40 наёмников.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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