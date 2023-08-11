Минобороны РФ: под Запорожьем поражён пункт дислокации наёмников

В Минобороны подтвердили информацию о поражении объекта с иностранными наёмниками в районе подконтрольного Киеву Запорожья.

Фото: kremlin.ru

Вечером 10 августа данные об ударе опубликовал российский телеведущий Руслан Осташко в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ атаковали гостиницу, где находились наёмники, сражающиеся на стороне Киева.

"В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказано в релизе МО России.

Дополнительных сведений по поводу атаки не приводится.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что 10 августа Воздушно-космические силы РФ реализовали "тихий" пуск ракет по объекту с иностранцами. Предварительно, удалось ликвидировать свыше 40 наёмников.