В Минобороны подтвердили информацию о поражении объекта с иностранными наёмниками в районе подконтрольного Киеву Запорожья.
Вечером 10 августа данные об ударе опубликовал российский телеведущий Руслан Осташко в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ атаковали гостиницу, где находились наёмники, сражающиеся на стороне Киева.
"В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказано в релизе МО России.
Дополнительных сведений по поводу атаки не приводится.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что 10 августа Воздушно-космические силы РФ реализовали "тихий" пуск ракет по объекту с иностранцами. Предварительно, удалось ликвидировать свыше 40 наёмников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.