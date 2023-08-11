Российские войска успешно продвигаются в районе Харькова. Им удалось улучшить свои позиции на этом направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По информации ведомства, ВС РФ активно применяют авиацию и артиллерию в Харьковской области. Отмечается, что наступление российских сил "на широком фронте" продолжается.
Кроме того, в Минобороны проинформировали об улучшении тактического положения армии РФ в районе Ольшан и Першотравневого.
Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что стратегический замысел командования ВС России состоит в установлении контроля над Харьковом. Этот план, вероятно, будет реализован в ближайшее время, считает военспец.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.