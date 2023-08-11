Ракетный удар ВКС РФ по отелю с наёмниками в Запорожье попал на видео

Российская авиация нанесла мощный удар по отелю Reikartz, который расположен в районе подконтрольного Киеву Запорожья. В гостинице размещались иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ.

Очевидцы сняли атаку на видео. На опубликованных кадрах видно, как объект поразила ракета, затем по месту дислокации "солдат удачи" был нанесён ещё один удар.

Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что в ближайшее время стоит ожидать "легализации" уничтоженных в результате удара боевиков, которые скоро начнут "разбиваться" в разнообразных ДТП, "гибнуть" в авиакатастрофах и "умирать" от инфарктов.

Ранее в Минобороны подтвердили информацию о поражении объекта с иностранными наёмниками в Запорожье.

