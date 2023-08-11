Сегодня, 11 августа, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам спикера ВВС страны Юрия Игната, целью российских ракет "Кинжал" стал аэродром, где размещаются лётчики, которые должны учиться работе на американских истребителях F-16.
"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши летчики, которые скоро едут учиться на F-16", — заявил он в эфире телемарафона.
Россия хочет лишить Киев перспективы перейти на западную технику, добавил Игнат.
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