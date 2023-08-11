Игнат: Россия целилась в пилотов, которые будут учиться на истребителях F-16

Сегодня, 11 августа, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам спикера ВВС страны Юрия Игната, целью российских ракет "Кинжал" стал аэродром, где размещаются лётчики, которые должны учиться работе на американских истребителях F-16.

Фото: w-dog.ru

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши летчики, которые скоро едут учиться на F-16", — заявил он в эфире телемарафона.

Россия хочет лишить Киев перспективы перейти на западную технику, добавил Игнат.