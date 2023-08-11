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Игнат: Россия целилась в пилотов, которые будут учиться на истребителях F-16

Силовые структуры

Сегодня, 11 августа, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам спикера ВВС страны Юрия Игната, целью российских ракет "Кинжал" стал аэродром, где размещаются лётчики, которые должны учиться работе на американских истребителях F-16.

Игнат: Россия целилась в пилотов, которые будут учиться на истребителях F-16
Фото: w-dog.ru

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши летчики, которые скоро едут учиться на F-16", — заявил он в эфире телемарафона.

Россия хочет лишить Киев перспективы перейти на западную технику, добавил Игнат.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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