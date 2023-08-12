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Бойцы ВС РФ нанесли мощный групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи

Силовые структуры

Бойцы российской армии нанесли массированный групповой удар по территории военного аэродрома, расположенного под Коломыи в Ивано-Франковской области. В субботу, 12 августа, об этом проинформировало Министерство обороны России.

Бойцы ВС РФ нанесли мощный групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По данным профильного ведомства, армия РФ ударила по объекту, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель успешно достигнута, констатировали представители Минобороны РФ.

Напомним, ранее укронацисты лишились оборудованного терминалом Starlink пункта управления подразделениями наёмников.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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