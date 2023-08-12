Бойцы российской армии нанесли массированный групповой удар по территории военного аэродрома, расположенного под Коломыи в Ивано-Франковской области. В субботу, 12 августа, об этом проинформировало Министерство обороны России.
По данным профильного ведомства, армия РФ ударила по объекту, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель успешно достигнута, констатировали представители Минобороны РФ.
Напомним, ранее укронацисты лишились оборудованного терминалом Starlink пункта управления подразделениями наёмников.
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Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.