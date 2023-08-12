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Минобороны: армия РФ улучшила позиции в ходе наступления на Купянском направлении

Силовые структуры

Российской армии успешно удалось улучшить свои позиции при наступлении на боевиков ВСУ на территории Харьковской области. О продвижении бойцов ВС РФ на Купянском направлении проинформировал 12 августа официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны: армия РФ улучшила позиции в ходе наступления на Купянском направлении
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Из заявления генерал-лейтенанта следует, что российские военнослужащие в значительной степени улучшили позиции, занимаемые "по переднему краю".

Наряду с этим в ходе ожесточённых боевых действий на Купянском направлении были отражены за минувшие сутки восемь контратак и атак киевского режима, резюмировал Конашенков.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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