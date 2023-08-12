Сивков: атаки дронов вынуждают РФ перейти к полной морской блокаде Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Конвоирование в Чёрном море резко сократит объёмы перевозок, и РФ остается блокировать запуски морских безэкипажных аппаратов и наносить ракетные удары по местам их изготовления.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

Надо или создавать надёжный рубеж, блокирующий возможность прорыва судов, представляющих угрозу, или вводить систему конвоев, когда каждое торговое судно сопровождают боевые корабли.

"Де-факто решить вопрос полной блокады украинского побережья, чтобы исключить возможность вывода судов в море. Надо обеспечивать постоянное наблюдение за маршрутами движения этих катеров и уничтожать их вертолётами или самолётами", — на youtube-канале "День ТВ"скзала аналитик заявил.

При этом обязательно надо наносить удары по районам их производства и по многим другим вещам, подытожил Сивков.