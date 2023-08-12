Конвоирование в Чёрном море резко сократит объёмы перевозок, и РФ остается блокировать запуски морских безэкипажных аппаратов и наносить ракетные удары по местам их изготовления.
Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.
Надо или создавать надёжный рубеж, блокирующий возможность прорыва судов, представляющих угрозу, или вводить систему конвоев, когда каждое торговое судно сопровождают боевые корабли.
"Де-факто решить вопрос полной блокады украинского побережья, чтобы исключить возможность вывода судов в море. Надо обеспечивать постоянное наблюдение за маршрутами движения этих катеров и уничтожать их вертолётами или самолётами", — на youtube-канале "День ТВ"скзала аналитик заявил.
При этом обязательно надо наносить удары по районам их производства и по многим другим вещам, подытожил Сивков.
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