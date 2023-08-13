Александр Ходаковский: ситуация в зоне СВО складывается в пользу ВС России

Положение дел в зоне СВО складывается в пользу ВС РФ. Об этом рассказал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: vk.com

Он отметил, что армия России щедро израсходовала свой ресурс в первой фазе СВО. Войскам требовалась пауза для накопления нового. Назревала ситуация, когда ВС РФ необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, временно отдав инициативу в руки противника, чтобы выиграть время и параллельно изматывать его силы.

В первые месяцы СВО был колоссальный расход ресурсов.

"Сейчас положение дел медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу. Противник рассчитывал, что мы начнём отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы упёрлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своём ползучем наступлении", — поделился Ходаковский.

Сейчас ВСУ впадают в пока ещё лёгкую панику, малыми победами пытаются поднять дух армии и общества.

"Но математика — наука точная и непредвзятая", — заключил эксперт.