Положение дел в зоне СВО складывается в пользу ВС РФ. Об этом рассказал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он отметил, что армия России щедро израсходовала свой ресурс в первой фазе СВО. Войскам требовалась пауза для накопления нового. Назревала ситуация, когда ВС РФ необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, временно отдав инициативу в руки противника, чтобы выиграть время и параллельно изматывать его силы.
В первые месяцы СВО был колоссальный расход ресурсов.
"Сейчас положение дел медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу. Противник рассчитывал, что мы начнём отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы упёрлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своём ползучем наступлении", — поделился Ходаковский.
Сейчас ВСУ впадают в пока ещё лёгкую панику, малыми победами пытаются поднять дух армии и общества.
"Но математика — наука точная и непредвзятая", — заключил эксперт.
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