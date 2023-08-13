Мягков: взятие Марьинки и Авдеевки сломает моральный дух ВСУ и обезопасит Донецк

После того как российские подразделения ликвидируют Авдеевский и Марьинский выступы, армия Украины получит чудовищный удар по моральному духу солдат.

Такое заявление сделал военный историк Михаил Мягков и добавил, что после взятия этих населённых пунктов мирным жителям Донецка больше не будут грозить обстрелы ВСУ.

"Тактика наших войск представляется верной. Мы должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступы, чтобы ВСУ не могли обстреливать Донецк", — пояснил он в интервью "Украина.ру".

К тому же, добавил эксперт, украинские войска укрепляли Авдеевку восемь лет, и её потеря самым негативным образом скажется на моральном состоянии противника.

Ранее стало известно, что Киев направляет в Харьков сотрудников военкоматов и оперативные группы с Западной Украины, чтобы ускорить процесс мобилизации в городе, где многие лояльно относятся к России.