WarGonzo сообщает о крайне сложной ситуации в Работино на Запорожском направлении

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ оказалась в крайне сложной ситуации в населённом пункте Работино на Запорожском направлении. После массированных артобстрелов укронацисты не прекращают предпринимать попытки атак окраин села с северо-востока и севера, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.

Фото: скрин Ютуб

Подразделения боевиков ВСУ стремятся к продвижению к Новопрокоповке через лесополосу, минуя Работино. Украинские артиллеристы пытаются также наступать на Вербовое.

Под мощные обстрелы со стороны российских военнослужащих попали позиции киевского режима в Плавнях, Лобковом, Каменском, Пятихатках, Новоданиловке и Орехове.