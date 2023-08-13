Армия РФ оказалась в крайне сложной ситуации в населённом пункте Работино на Запорожском направлении. После массированных артобстрелов укронацисты не прекращают предпринимать попытки атак окраин села с северо-востока и севера, сообщает Телеграм-канал WarGonzo.
Подразделения боевиков ВСУ стремятся к продвижению к Новопрокоповке через лесополосу, минуя Работино. Украинские артиллеристы пытаются также наступать на Вербовое.
Под мощные обстрелы со стороны российских военнослужащих попали позиции киевского режима в Плавнях, Лобковом, Каменском, Пятихатках, Новоданиловке и Орехове.
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