Синегубов: эвакуация жителей Купянского района началась в связи с продвижением армии РФ

С территории Купянского района, начиная с 9 августа, эвакуировали свыше 200 человек, следует из сообщения в Телеграм-канале руководителя временно подконтрольной Украине администрации Харьковской области Олега Синегубова.

Фото: yakutsk.ru

"В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и четыре человека с инвалидностью, — проинформировал Синегубов. — С 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребёнка".

Решение об эвакуации населения глава администрации аргументировал тем, что российские военнослужащие уверенно продвигаются на этом направлении фронта.