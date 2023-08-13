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Скоробогатый: Россия точно не перейдёт в "интересное" наступление на плечах обездвиженных ВСУ

Силовые структуры

Вариант, когда ВСУ масштабно двинутся вперёд и сточатся об оборону РФ, а та на плечах обездвиженных украинских частей начнёт наступать, не сработает.

Скоробогатый: Россия точно не перейдёт в "интересное" наступление на плечах обездвиженных ВСУ
Фото: 360tv.ru

Враг задействовал в этом наступлении не так много сил, отметил редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый.

"Важно, что они задействовали много техники, которую потом мы выбили. Но второй и третий их эшелоны были больше основаны на личном составе. Это не те силы, которые могут пробить наши позиции, но для обороны их вполне хватит. Эта приличная группировка пока никак не задействована", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Сейчас ВС РФ обозначают наступление на Краснолиманском фронте. поскольку направление весьма перспективное, подчеркнул эксперт. Но более масштабных операций ждать не стоит, потому, что пока у России нет значительных сил.

А весь наш стратегический резерв личного состава в зоне СВО, вполне возможно, будут использовать для интересных операций, подытожил Скоробогатый.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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