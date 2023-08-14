Подпольщики Херсона вскрыли позиции украинцев: ВС РФ уничтожили склад и 30 боевиков ВСУ

Участники движения сопротивления на территории Херсона самостоятельно вскрыли местоположение украинских боевиков и передали ВС России координаты их военных объектов.

Фото: inosmi.ru

Благодаря этому российская артиллерия уничтожила склад и 30 боевиков ВСУ.

По словам одного из участником пророссийского движения на территории Херсона, это произошло в июле.

"Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в посёлке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трёх десятков бандитов из нацистских формирований", — сообщили подпольщики в беседе с РИА Новости.

На складе, по которому ударили ВС РФ, украинские военные хранили боеприпасы и технику.