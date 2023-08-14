Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили пункты ВСУ на Белой Горе и в Авдеевке

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта дислокации украинских войск в районе населённых пунктов белая Гора и Авдеевка в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Фото: Вадим Савицкий

Истребители-бомбардировщики нанесли удар по ВСУ управляемыми боеприпасами.

"Нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора", — сообщил Астафьев РИА Новости.

Кроме того, под Авдеевкой, Су-34 ударили по вражескому складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения ВСУ. В результате работы российских лётчиков украинские военные понесли серьёзные потери.