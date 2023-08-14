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ТСН: в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

Силовые структуры

На территории Херсона, который временно находится под контролем Киева, прозвучали несколько взрывов.

ТСН: в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы
Фото: topwar.ru

Эту информацию подтверждают журналисты украинского телеканала ТСН.

"В Херсоне слышны взрывы", — сказано в Telegram-канале.

Данных о том, какие объекты поражены, пока нет. Подробности уточняются.

Ранее подпольщики Херсона самостоятельно обнаружили позиции военных ВСУ, а затем передали российским солдатам соответствующие координаты. После этого артиллеристы ВС РФ уничтожили украинский склад и ликвидировали 30 боевиков.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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