ТСН: в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

На территории Херсона, который временно находится под контролем Киева, прозвучали несколько взрывов.

Фото: topwar.ru

Эту информацию подтверждают журналисты украинского телеканала ТСН.

"В Херсоне слышны взрывы", — сказано в Telegram-канале.

Данных о том, какие объекты поражены, пока нет. Подробности уточняются.

Ранее подпольщики Херсона самостоятельно обнаружили позиции военных ВСУ, а затем передали российским солдатам соответствующие координаты. После этого артиллеристы ВС РФ уничтожили украинский склад и ликвидировали 30 боевиков.