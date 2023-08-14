На территории Херсона, который временно находится под контролем Киева, прозвучали несколько взрывов.
Эту информацию подтверждают журналисты украинского телеканала ТСН.
"В Херсоне слышны взрывы", — сказано в Telegram-канале.
Данных о том, какие объекты поражены, пока нет. Подробности уточняются.
Ранее подпольщики Херсона самостоятельно обнаружили позиции военных ВСУ, а затем передали российским солдатам соответствующие координаты. После этого артиллеристы ВС РФ уничтожили украинский склад и ликвидировали 30 боевиков.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.