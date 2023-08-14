Лётчик ВС РФ "Самара" уничтожил пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут

Командиру вертолётного звена с позывным "Самара" потребовалось 10 минут, чтобы уничтожить пять единиц техники ВСУ на Ореховском участке. По словам российского бойца, под "раздачу" попал немецкий танк Leopard и БМП Bradley.

Фото: TG: Warrior СВО

Кроме того, удалось ликвидировать два броневика: американский MaxxxPro и Kirpi из Турции.

"Когда крайнее было жёсткое наступление на Ореховском фронте, в одном полёте было из шести ракет за десять минут выпущено пять", — рассказал "Самара" РИА Новости.

Как рассказал лётчик, его звено уже должно было возвращаться на базу после дежурства, но разведка доложила о скоплении украинской техники в направлении села Работино.

"Получили координаты, вышли на боевой и дальше пошло планомерное уничтожение противника", — резюмировал российский лётчик.