Командиру вертолётного звена с позывным "Самара" потребовалось 10 минут, чтобы уничтожить пять единиц техники ВСУ на Ореховском участке. По словам российского бойца, под "раздачу" попал немецкий танк Leopard и БМП Bradley.
Кроме того, удалось ликвидировать два броневика: американский MaxxxPro и Kirpi из Турции.
"Когда крайнее было жёсткое наступление на Ореховском фронте, в одном полёте было из шести ракет за десять минут выпущено пять", — рассказал "Самара" РИА Новости.
Как рассказал лётчик, его звено уже должно было возвращаться на базу после дежурства, но разведка доложила о скоплении украинской техники в направлении села Работино.
"Получили координаты, вышли на боевой и дальше пошло планомерное уничтожение противника", — резюмировал российский лётчик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.