Серия ударов нанесена российской тактической авиацией на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, целями армии РФ стали места скопления военных ВСУ, тяжёлая техника и склады боеприпасов. Он добавил, что во время атаки использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500.
"Основное место удара — Ореховское направление", — пояснил глава движения в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил, что украинским войскам удалось зайти в северную часть населённого пункта Урожайное ценой больших потерь. Он отметил, что ВСУ лишились двух штурмовых групп морских пехотинцев и нескольких единиц бронетехники.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.