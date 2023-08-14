Рогов: авиация РФ нанесла серию ударов по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Серия ударов нанесена российской тактической авиацией на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: mil.ru

По его словам, целями армии РФ стали места скопления военных ВСУ, тяжёлая техника и склады боеприпасов. Он добавил, что во время атаки использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500.

"Основное место удара — Ореховское направление", — пояснил глава движения в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что украинским войскам удалось зайти в северную часть населённого пункта Урожайное ценой больших потерь. Он отметил, что ВСУ лишились двух штурмовых групп морских пехотинцев и нескольких единиц бронетехники.