Россия изменила тактику нанесения ударов по территории Украины. Построение маршрутов БПЛА постоянно меняется в зависимости от рельефа местности. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что системы противовоздушной обороны Украины не могут сбить российские беспилотники, поскольку их обнаружение осуществляется в основном по звуку двигателя и определить направление полёта в ночное время довольно сложно.
"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная её точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", — объяснил Наев в интервью РБК-Украина.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.