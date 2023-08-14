Генерал ВСУ Наев: Россия изменила тактику нанесения ударов по территории Украины

Россия изменила тактику нанесения ударов по территории Украины. Построение маршрутов БПЛА постоянно меняется в зависимости от рельефа местности. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Фото: iz.ru

Он отметил, что системы противовоздушной обороны Украины не могут сбить российские беспилотники, поскольку их обнаружение осуществляется в основном по звуку двигателя и определить направление полёта в ночное время довольно сложно.

"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная её точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", — объяснил Наев в интервью РБК-Украина.