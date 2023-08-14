Укронацисты в настоящее время активно стягивают свои силы в Харьков, переполненный боевиками "Кракена" и иностранными наёмниками. Из заявления руководителя администрации Харьковской области Виталия Ганчева следует, что киевский режим занимается сейчас созданием линии обороны на территории города, сообщают корреспонденты "России 24".
"Мы получаем информацию, что в сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон, — проинформировал Ганчев. — Харьков опять заполонили наемники. И "кракеновцы" вернулись в город".
Решение украинского правительства о проведении эвакуации граждан из 53 населённых пунктов чётко свидетельствует о том, что в Киеве понимают: удержать линию обороны невозможно.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.