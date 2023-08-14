Ганчев: боевики ВСУ набили Харьков наёмниками и намерены строить линию обороны

Укронацисты в настоящее время активно стягивают свои силы в Харьков, переполненный боевиками "Кракена" и иностранными наёмниками. Из заявления руководителя администрации Харьковской области Виталия Ганчева следует, что киевский режим занимается сейчас созданием линии обороны на территории города, сообщают корреспонденты "России 24".

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"Мы получаем информацию, что в сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон, — проинформировал Ганчев. — Харьков опять заполонили наемники. И "кракеновцы" вернулись в город".

Решение украинского правительства о проведении эвакуации граждан из 53 населённых пунктов чётко свидетельствует о том, что в Киеве понимают: удержать линию обороны невозможно.